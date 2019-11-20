8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича

Сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. Праздник был введен в ноябре 2014-го - в честь начала двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства. Последняя началась именно 21 ноября 2013 года.

В тот день президент Виктор Янукович заявил о приостановлении переговоров по ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты. Это и стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом.

24 ноября в Киеве на Народное Вече вышли около 100 тыс. участников, во Львове - около 20 тыс. Также в эти дни продолжались массовые акции в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых - митинги разогнали силовики.

В ночь на 30 ноября на майдане Независимости состоялся силовой разгон демонстрантов. Около 4 утра спецподразделение "Беркут" начало зверски выжимать активистов - били дубинками и ногами. Операцию назвали "расчисткой территории для установления новогодней елки".

"Ночь 30 ноября и стала катализатором, который сделал революцию. Это разгон, жестокий силовой разгон. Затем я приехал на Михайловскую площадь. Видел как люди стекаются туда, готовы защищать. Ребята с палками тренировались, раненым оказывали помощь в соборе. Тогда я понял: все, революция произойдет", - вспоминал Сергей Кротенко, который тогда учился в Национальном педагогическом университете им. Михаила Драгоманова.

Автор: УНИАН Участники первых дней революции Достоинства ночевали в Михайловском Златоверхом монастыре

1 декабря в центре Киева прошло вече, которое собрало от 500 тыс. до 1 млн человек. Люди заняли майдан Незалежности, где киевские коммунальщики уже начали устанавливать новогоднюю елку и готовить место для ярмарки. Площадь от митингующих охраняли бойцы Внутренних войск, которыми преимущественно были солдаты срочной службы. Они особого сопротивления не оказывали. Заняв Майдан, протестующие возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение разгона, произошедшего в ночь на 30 ноября.

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Одной из знаковых событий начала Революции достоинства стало 11 декабря. Ночью спецназовцы вновь попытались разогнать протестующих. Впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили тревогу.

Автор: wikipedia.org Митингующие пытались захватить правительственные учреждения

16 января 2014 года в Верховной Раде Украины с установленной процедуры голосования приняли 10 законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан. Через три дня в Киеве на Народном Вече собрались несколько десятков тысяч митингующих, которые выразили свое возмущение принятием "Законов о диктатуре". Мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и Внутренними войсками. Активисты предприняли попытку штурма границы охраны к правительственному кварталу. В результате столкновений люди подожгли автобус "Беркута", а самих бойцов забросали камнями и петардами.

22 января 2014 года во время противостояний на ул. Михаилаи Грушевского были убиты огнестрельным оружием Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Получили ранения и умерли на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадера. В лесополосе в Бориспольском районе Киевской области нашли тело Юрия Вербицкого, которого похитили из больницы.

Наиболее драматичным этапом революции стали события в Киеве 18-20 февраля, в ходе которых погибло более сотни протестующих и несколько тысяч были травмированы.

Автор: УНИАН 8 декабря 2013-го на Майдане Независимости провели «Марш миллиона»

В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович с ближайшим окружением сбежал из Украины. Сначала он покинул Киев и уехал в Харьков. Там при поддержке России пытался устроить съезд своих поклонников и соратников из восточных регионов Украины. Однако ему ничего не удалось. Поэтому Янукович и члены его правительства – бежали в РФ.





22 февраля тысячи активистов и волонтеров приехали в Межигорье, чтобы проверить информацию о бегстве Януковича. Имение было пустым. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича с поста президента. Выборы главы государства были назначены на 25 мая 2014 года.

Против самого Януковича было возбуждено уголовное дело. В январе 2019-го его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы - за измену родины и пособничество в ведении агрессивной войны.



Бывший президент-беглец ныне продолжает скрываться в России.

День достоинства и свободы отмечают в Украине 21 ноября в честь начала этого дня оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года. Праздник является преемником Дня Свободы, который отмечали 22 ноября в 2005-2011 годах на честь оранжевой революции. Его отменил указом президент Виктор Янукович. 13 ноября 2014-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы