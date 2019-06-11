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вторник, 11 июня 2019 13:35

75 килограмм золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
6

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На Полтавщине нашли захоронение хана
Фото: reporter.pl.ua
На Полтавщине нашли захоронение хана
На Полтавщине нашли захоронение хана
На Полтавщине нашли захоронение хана
На Полтавщине нашли захоронение хана

11 июня 1912 возле села Малая Перещепина современного Новосанжарского района Полтавской области двое мальчишек нашли клад. В нем было 25 кг изделий из золота и 50 кг серебра.

12-летней Федор Деркач и 14-летней Карп Маджар пасли скот и нашли в земле сосуд. Родители подумали, что дети украли его из церкви. Находку показали священнику. Тот сообщил о сосуде в Полтаву.

Через два дня в село прибыл полицейский и археолог Иван Зарецкий. За то время крестьяне раскопали место клада и разобрали монеты, драгоценный посуду, перстни, браслеты, позолоченное оружие и конскую упряжь.

Впоследствии полиция изъяла у крестьян 800 золотых и серебряных предметов. За следующие несколько лет многие жители села заменили соломенные крыши своих домов на жестяные и черепичные.

Под конвоем сокровище отправили в Петербург, в Эрмитаж, где оно до сих пор сохраняется. Сокровище считается крупнейшим в Восточной Европе.

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Ученые считают, что клад был заупокойным подарком. Нашли остатки дубовых брусьев с остатками шелковой ткани. Это мог быть деревянный саркофаг, обшитый шелком.

Время сокрытия клада определили по найденным в нем монетами - VII в. н. е. Большинство исследователей считает, что клад принадлежал вождю степных кочевников. В то время на территории современной Украины существовали кочевые объединения Великая Булгария и Хазарский каганат.

В начале 1980-х годов немецкий ученый Йоахим Вернер, а затем австрийский ученый Вернер Зайбт и болгарские историки и археологи детально исследовали сокровище и прочитали надписи на древнегреческом языке на перстнях-печатях из него. Вернер выдвинул версию о том, что у Малой Перещепины нашли захоронение Кубрата - хана, а затем кагана Великой Булгарии.

Музей сарматского царя Инесмея и музей вина и виноградарства откроют в городе Ямполь Винницкой области. Базой для создания музея правителя станут находки винницких археологов 1980-х годах вблизи села Пороги Ямпольского района.

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Дата
11
июня

75 килограмм золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

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