41 скелет нашли после сильного дождя, половина принадлежат детям

В Хорватии нашли захоронение 41 человека. Фото: American Journal of Physical Anthropology

В поселке Пототшани в Хорватии нашли захоронение эпохи энеолита.

В могильнике была по меньшей мере 41 человек, сообщает American Journal of Physical Anthropology.

Скелеты случайно нашли археологи в 2007 году во время сильного дождя. Исследователи Загребского института антропологических исследований провели комплексный анализ предсмертных черепно-мозговых травм.

Захоронение было сделано около 4200 года до н. е. и относится к ласинской культуре среднего медного века.

В захоронении нашли скелеты возрастом пять лет, девять детей возрастом 6-10 лет, 10 детей 11-17 лет. Среди взрослых скелетов 11 принадлежали мужчинам и 10 - женщинам. Большинство мужчин погибли в возрасте 18-35 лет. Анализ ДНК показал, что 11 из 38 останков принадлежали близким родственникам.

На черепах трех мужчин и одного маленького ребенка обнаружили хорошо зажившие травмы. Их били тупым предметом. На останках нашли минимум 28 предсмертных повреждений, 13 - на черепах.

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Люди могли погибнуть в результате единичного акта насилия. Их могли захватить в плен, связать и поставить на колени. Нападавшие стояли позади и били их по голове.

В английской деревне Грейт-Кастертон строители нашли скелет раба в оковах. После смерти, его тело не похоронили, а бросили в канаву. Это первая подобная находка в Великобритании.