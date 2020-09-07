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вторник, 08 сентября 2020 08:20

40 лет после битвы Москва не нападала на земли победителей

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40 лет после битвы Москва не нападала на земли победителей
Битва Великого княжества Литовского с Московией закончилась поражением московитов, 1514 Работа Якова Писо

В битве под Оршей, сейчас это современная Витебская область Беларуси, 8 сентября 1514 го войско князя Константина Острожского разбило московитов. Битва произошла между 15-тыс войском под командованием гетмана Великого княжества Литовского Сигизмундом I Старым и московским войском во главе с воеводой Иваном Челяднином.

1512-го великий князь Московский Василий III начинал 4-ю военную кампанию против Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, которое в то время было самым сильным государством Европы. Князь Литовского княжества Сигизмунд был также и королем Польши. Московской армии удалось захватить Смоленск и подойти к Орше. Василий направил на Оршу главные силы войска во главе с Михаилом Булгаковым-Голицей и Иваном Челядиным.

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В распоряжении Сигизмунда было около 35 тыс. человек из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 80 тыс. человек. Московское войско было плохо организовано. Атака литовцев шла успешно. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие при этом утонули в реке. К шести вечера битва закончилась.

В битве под Оршей погибли около 10 тыс. московских воинов. Воеводы Булгаков-Голица и Челядин, 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попадают в плен. Князь Василий III отказывается их выкупать. В течение 40 лет после битвы Москва не нападала на земли Великого княжества Литовского. После битвы германский император отказался от союза с Москвой и вступил в союз с великим князем Литовским и польским королем.

26 января 1564 состоялась битва у города Чашники - теперь Витебская область в Белоруссии. Войско Литовско-Русского княжества разгромило войско Московского царства.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
сентября

40 лет после битвы Москва не нападала на земли победителей

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