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среда, 29 сентября 2021 16:50

30-метровый корабль и парадный шлем - показали фото могилы англосаксонского короля
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Опубликовали фотографии в Саттон-Ху в Англии 1939 года
Фото: National Trust
Неизвестный оставил фотографии в пакете на рецепции штаб-квартиры Национального траста
Во время раскопок в Саттон-Ху обнаружили 260 артефактов. Исследовали 89-метровый англосаксонский могильник
Во время исследований обнаружили захоронения корабль англосаксонского короля рубежа VI и VII вв

Опубликовали фотографии раскопок в Саттон-Ху в Англии 1939 года. Во время исследований обнаружили захоронения 30-метровый корабль англосаксонского короля VI-VII вв.

Неизвестный оставил фотографии в пакете на рецепции штаб-квартиры Национального фонда в 2009 году. С тех пор эксперты исследовали их и оцифровывали. Среди них были цветные фотографии. Их считают самыми старыми, которые сделали на раскопках в Англии, сообщает Daily mail.

Этой неизвестным оказался Эндрю Лейк, правнук исследователя Мерси Лака. Он вел раскопки в 1930-х. Составил 11 альбомов черно-белых фотографий и один с цветными.

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Во время раскопок в Саттон-Ху обнаружили 260 артефактов. Среди них парадный шлем, оружие, доспехи, монеты и ювелирные изделия.

Археологи раскопали захоронение англосаксонского знатного воина со снаряжением VI в. недалеко от города Марлоу на юге Великобритании. В 2018-м кладоискатели обнаружили на том месте два медных сосуда и рассказали об этом специалистам.

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