30-метровый корабль и парадный шлем - показали фото могилы англосаксонского короля

Фото: National Trust

Опубликовали фотографии раскопок в Саттон-Ху в Англии 1939 года. Во время исследований обнаружили захоронения 30-метровый корабль англосаксонского короля VI-VII вв.

Неизвестный оставил фотографии в пакете на рецепции штаб-квартиры Национального фонда в 2009 году. С тех пор эксперты исследовали их и оцифровывали. Среди них были цветные фотографии. Их считают самыми старыми, которые сделали на раскопках в Англии, сообщает Daily mail.

Этой неизвестным оказался Эндрю Лейк, правнук исследователя Мерси Лака. Он вел раскопки в 1930-х. Составил 11 альбомов черно-белых фотографий и один с цветными.

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Во время раскопок в Саттон-Ху обнаружили 260 артефактов. Среди них парадный шлем, оружие, доспехи, монеты и ювелирные изделия.

Археологи раскопали захоронение англосаксонского знатного воина со снаряжением VI в. недалеко от города Марлоу на юге Великобритании. В 2018-м кладоискатели обнаружили на том месте два медных сосуда и рассказали об этом специалистам.