300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры итальянскими музеями

8 городских музеев Рима выложили в сеть новые виртуальные туры. Они доступны на итальянском и английском языках.
Туры позволяют зрителям увидеть музеи извне, пройтись всеми этажами, посмотреть экспонаты и активировать информационные панели с текстом, видео или аудио. Сейчас представлено более 300 залов и тысячи экспонатов, информирует Musei in comune Roma.
Перемещаться пространством можно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши, используя тачскрин планшета или смарфтона, или VR очки.
Новые виртуальные туры предлагают:
Электростанция Чентрале Монтемартини
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Ранее в Египте запустили серию бесплатных виртуальных туров рядом известных музеев, храмов и археологических памятников страны.
Представители министерства туризма и древностей Египта отмечали, что инициатива реализуется в рамках усилий, направленных на то, чтобы люди во всем мире могли открыть для себя древнюю египетскую цивилизацию во время самоизоляции дома для борьбы со вспышкой COVID-19
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