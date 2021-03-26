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пятница, 26 марта 2021 10:22

300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры итальянскими музеями

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300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры итальянскими музеями
Виртуальные туры позволяют увидеть все выставленные экспонаты музеев и узнать о них больше

8 городских музеев Рима выложили в сеть новые виртуальные туры. Они доступны на итальянском и английском языках.

Туры позволяют зрителям увидеть музеи извне, пройтись всеми этажами, посмотреть экспонаты и активировать информационные панели с текстом, видео или аудио. Сейчас представлено более 300 залов и тысячи экспонатов, информирует Musei in comune Roma.

Перемещаться пространством можно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши, используя тачскрин планшета или смарфтона, или VR очки.

Новые виртуальные туры предлагают:

Капитолийские музеи

Музей Алтарь мира

Музей Наполеона

Рынок Траяна

Музей Вилла Торлония

Электростанция Чентрале Монтемартини

Музей городских стен

Музей Рима

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили виртуальный тур по старинному подземелью

Ранее в Египте запустили серию бесплатных виртуальных туров рядом известных музеев, храмов и археологических памятников страны.

Представители министерства туризма и древностей Египта отмечали, что инициатива реализуется в рамках усилий, направленных на то, чтобы люди во всем мире могли открыть для себя древнюю египетскую цивилизацию во время самоизоляции дома для борьбы со вспышкой COVID-19

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