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понедельник, 12 апреля 2021 13:40

"2 правды": в СССР объявили о начале космической эры
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2 выпуска газеты "Правда" в один день вышли в СССР в среду 12 апреля 1961 года. Это смутило людей, ведь ежедневная газета была самым влиятельным советским изданием, фактически - главной газетой страны. О ней говорили: "Правда в СССР одна".

Но выход 2 выпусков "Правды" в один день не обошел и устное народное творчество: заявления о двойных стандартах и "2 правдах" в стране приобрели новый смысл.

Первый выпуск газеты "Правда" от 12 апреля 1961
Фото: uahistory.com
Экстренный выпуск газеты "Правда" от 12 апреля 1961 года, в котором сообщили о полете Гагарина
Сообщение о полете Гагарина в космос в выпуске "Правды" от 13 апреля 1961 года проиллюстрировали рисунком Константина Арцеулова

В обычном выпуске от 12 апреля 1961 года на 1-й полосе шла речь о мерах об улучшении координации научно-исследовательских работ и Академии наук СССР. И ни слова о космосе.

2-й, экстренный, выпуск "Правды" посвятили первому в истории полету человека в космос и личности космонавта Юрия Гагарина. Подробностей полета не приводили - писали только об успешном приземлении.

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Кроме фотографии Гагарина и его официальной биографии, на 1-й полосе напечатали обращение ЦККПСС к коммунистической партии, народам и правительствам всех стран и "всему прогрессивному человечеству".

На следующий день выпуск "Правды" вошел в 2 цветах - к традиционному черному добавили красный. В частности, добавили цвета в иллюстрации крымчанина Константина Арцеулова - внука знаменитого мариниста Ивана Айвазовского.

60 лет назад, 12 апреля 1961-го, космический корабль "Восток-1", пилотом которого был Юрий Гагарин, впервые полетел в космос. Эту дату отмечают как Всемирный день космонавтики.

Корабль "Восток" стартовал с космодрома "Байконур". На нем Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, который длился 108 мин.

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Дата
12
апреля

"2 правды": в СССР объявили о начале космической эры

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