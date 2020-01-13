140 человек - показали документ с рабочего дня советского чекиста

Показали архивный документ рабочего дня сотрудника Донецкого НКВД Ивана Дернового. За сутки, 14 ноября 1938, мужчина с напарником расстрелял 140 человек.

Документ выложил в сообществе Доступ к архивам исследователь Константин Богуславский.

В списке можно увидеть имена расстрелянных людей и годы их рождения. Также имена исполнителей приговоров. Завершается отчетом: "Всего 140 человек. Смерть расстрелянных констатирована, тела преданы земле".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/ Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/ Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/ Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/ Показали документ рабочего дня чекиста

В сети опубликовали документ из личного дела сотрудника НКВД Наума Турбовского. В нем указана конкретная цифра уничтоженных им заключенных - более 2 тыс. человек. За это получил Орден Красной Звезды.