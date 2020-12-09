"Смерти отразились на мне. Прежде чем могла оправиться от одной приходила другая"

"Найдется ли у вас свободная минута, чтобы взглянуть, живы ли мои стихи? Если вы считаете, что они дышат — и скажете мне это, я буду благодарна. Если я в чем-то ошиблась, скажите, для меня будет честью ваша искренность. Сэр, скажите, пожалуйста, правду", — 15 апреля 1862-го в американском городе Кембридж в штате Массачусетс литератор Томас Хиггинсон прочитал полученное письмо. Внутри лежал лист с четырьмя стихами с подписью "Эмили Дикинсон".

Перед тем Томас Хиггинсон в "Атлантическом ежемесячнике" опубликовал эссе "Письмо молодому автору". В нем дал советы начинающим литераторам, призвал писать смелее.

"Я предвидел, что авторы будут посылать мне слабые вещи. Но вчера получил такие образцы, которые отложил", - пишет редактору журнала Джеймсу Филдсу о стихах от Эмили Дикинсон.

Просит прислать еще. Эмили отвечает, что ей надо упорядочить свои произведения. Они написаны не по канонам, индивидуальному стилю.

"В ваших стихах есть дыхание, сильное, свежее. Но надо работать дольше и добросовестнее, — советует ей Томас Хиггинсон, — прежде, чем захотите их опубликовать".

На это поэтесса отвечает: "Опубликовать? Я улыбаюсь, когда только думаю об этом. Это так далеко от моих мыслей, как небо от плавника рыбы".

Ей 31 год. Имеет более 400 стихов. Живет с больной матерью в Амхерсте в штате Массачусетс. Отец постоянно в разъездах. Настоял, чтобы девушка прервала учебу в гимназии и сидела дома.

Училась блестяще, но как-то совершила бунтарский поступок. Ее однокурсница Клара Тернер вспомнила момент, когда преподаватель "попросила подняться всех, кто хочет быть христианином". Все встали, только Эмили осталась сидеть за партой. Прокомментировала с огоньком в глазах: "Странно не то, что я сижу. Страннее было бы, если бы я солгала".

Все считают, что она погрузится в домашний быт. "Боже, храни меня от того, что они называют хозяйством. Это проклятие", - реагирует Эмили на такие мысли. Делает лишь то, что ей нравится — печет хлеб и ухаживает за садом.

Перестает принимать гостей, кроме самых близких друзей. С посетителями отца может говорить через закрытую дверь. Предпочитает письма. Они не отнимают так много времени, как вежливые беседы. Можно изложить суть и никто не перебивает. Добавляет к письмам засушенные цветы и стихи.

Жители городка называют ее "чудачкой", "отшельницей", потому что ходит только в белых одеждах и не удаляется от дома. Взгляд женщины затуманен, как у сумасшедшей. На самом деле она теряет зрение.

Считает себя поэтессой и стремится к одобрению, но печатать произведения отказывается. Как-то заявляет, что одно стихотворение у нее украли и опубликовали. Больше всего ценит ее произведения Томас Хиггинсон. Он приезжает в Амхерст в 1870-м.

"Я увидел маленькую некрасивую женщину с двумя гладкими прядями рыжеватых волос, — вспоминал он, — в простом и изысканно чистом белом платье и синей шерстяной шали. Хоть она и не прикасалась ко мне, я почувствовал, что забрала мои нервные силы. Рад, что не живу рядом с ней".

В ноябре 1882 года Эмили хоронит мать. Спустя пять недель пишет: "Мы никогда не были близки, пока она была нашей матерью. Но шахты под землей соединились тоннелями и она стала нашим ребенком, пришла любовь".

В следующем году от брюшного тифа умирает ее племянник. Эмили Дикинсон чувствует, что ее мир меняется. Осенью 1884-го пишет: "Эти смерти слишком отразились на мне. Прежде чем я могла оправиться от одной, приходила другая". Тем летом падает в обморок на кухне и не приходит в себя до вечера.

Нездоровится. Лежит в постели несколько месяцев. "Маленькие кузены, позвали обратно. Эмили", - пишет родственникам.

Эмили Дикинсон умирает 15 мая 1886 года от заболевания почек. Перед этим берет обещание от своей сестры Лавинии сжечь рукописи с 800 никем не прочитанных стихов. Та находит сшитые вручную листы и отдает издателям.

7 из 1,8 тысячи поэтических произведений Эмили Дикинсон опубликовали при ее жизни. Первый сборник появился через четыре года после смерти автора — в 1890-м. Стихи претерпели многочисленные изменения и вмешательства редакторов, которые пытались привести их в соответствие с тогдашними поэтическими правилами и представлениями. Только в 1998 году издали первоначальную версию. Поэтесса ставила много знаков препинания. Сейчас произведения Эмили Дикинсон самые популярные в США.

Больше всего любила невестку

Лучшие отношения у Эмили Дикинсон были с женой брата Остина, ровесницей Сьюзен Гилберт. Та была писательницей, математиком, известной интеллектуалкой.

Написала ей писем больше, чем кому-либо — более 300. Сьюзен играла роль "самого любимого друга, влиятельной особы, читательницы, музы". Эмили прислушивалась к ее советам. В письме 1882 года призналась:"вы дали мне больше знаний, чем кто-либо из ныне живущих".

Женщины часто обсуждают каждую строку, спорят о религии, ссорятся и мирятся. Эмили любит невестку. В письмах сравнивает свое чувство к Сьюзен с любовью Данте к Беатрис.

"Сьюзи, ты действительно придешь домой в следующую субботу, — пишет Эмили в 1852-м. - Снова станешь моей, и поцелуешь меня. Я так жду тебя. Желание снова увидеть твое лицо заставляет меня чувствовать жар и лихорадку. Мое сердце бьется так быстро, моя дорогая".

Исследователи считают, что "страстная речь, речь любовницы" Эмили Дикенсон характерна и для писем к другим подругам.

"Женские дружеские отношения в XIX веке часто были страстными, - писала историк Мэри Фрэнсис Берри в 1980-х. — Так тогда было принято, модно выражаться. Современные же категории сексуальных отношений не совсем соответствуют устным записям XIX века".

После смерти Эмили Дикенсон Сьюзен Гилберт изготовила саван для подруги, спеленала ее и положила в белый гроб. На шею и в руки покойницы поместила орхидеи и фиалки, символизирующие верность.

Подруга пережила поэтессу на 27 лет.