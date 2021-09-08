Россия без киевского князя Владимира теряет истоки государственности

Украина унаследовала от Руси европейский выбор. Его сделал киевский князь Владимир, когда определялся с государственной религией.

- В окружении Владимира Великого крутилось несколько религиозно-политических схем. Он выбрал восточное христианство, - говорит историк 44-летний Дмитрий Гордиенко.

В то время Русь имела давние государственные традиции славянских племенных объединений. С принятием христианства они развились.

- Владимир стал создателем такого понятия, как Восточная Европа, - рассказывает Гордиенко. - Поэтому Владимир причастен к развитию всех народов, живших в этой части мира. Среди них и племена нынешней России. Их земли были производными образованиями, завоеванными Киевом. Князья вырезали общины непокорных, насаждали государственную власть и христианство.

На территории современной России происходили бунты против христианства. И их подавляла киевская власть.

- Владимир распространил цивилизацию на те земли из Киева, - говорит Дмитрий Гордиенко. - Россияне говорят, что они правопреемники, по другой причине. Их государственность благодаря деятельности идеолога империи графа Сергея Уварова в первой половине XIX века опирается на православие. Но настоящая, истинная церковь та, которая имеет апостольскую или равноапостольскую традицию. Апостольская традиция Андрея Первозванного связана с Киевом, равноапостольные Ольга и Владимир - князья киевские.

Все церкви нашли или придумали собственные апостольские традиции. Россия этого не делала, потому распространяла власть на Киев. Когда украинцы отделились, то возможности кого-то провозгласить равноапостольным у Москві уже не было. Поэтому им нужно постоянно подчеркивать свою связь с Владимиром и Русью. Иначе потеряют истоки государственной традиции.