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пятница, 21 июня 2019 00:15

Чтобы вызвать дождь, воровали горшки и бросали в колодец

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- На десятый день после Троицы выбрасываем зелень (ветви деревьев, которыми украшают ворота и дом на Троицу. - ГПУ). Только если ее сжечь, то это будет засуха и урожая не будет. А если бросишь в воду, то пойдут дожди и все родит хорошо, - рассказывает 56-летняя Анна Лебедева из села Петровка Любашевского района в Одесской области.

Если в населенном пункте нет ни реки, ни пруда, то местные жители на первый день Петровки обливают Троицкую зелень водой из колодца. Тогда будут идти дожди.

- Если дожди все равно не шли, вызвали другими способами. Обливали водой тех, кто изменял мужу или жене. Надо облить эту Марусю или Ганьку, потому что она с хвостом. А чего она с хвостом? Потому что в гречку скакала, - рассказывает 56-летняя Любовь Бабиченко из села Ясенево Любашевского района.

Еще в ее селе ради дождя воровали горшки.

- Воровать надо было в той семье, которая очень хорошо живет парой. Вот у меня часто пропадали, мы дружно с мужем прожили почти 50 лет, - дополняет рассказ подруги Ольга Гогулинская. - Потом такие горшки обязательно надо бросить в колодец. Когда-то так приносили жертву воде земной, чтобы умилостивить тех, кто заведует водой небесной.

Исследователи обычаев объясняют, что колодцы, полевые колодцы и озера считались входом в загробную жизнь, а водой заведовали умершие предки.

Еще Ольга Гогулинская и Любовь Бабиченко рассказывают, что в Ясенево для вызывания дождя поливают водой могилы самоубийц и утопленников. При этом приговаривают: "Иди, иди дождик, сварю тебе борщик в глазированном горшке! Тебе каша, мне борщ, чтобы шел обильно дождь".

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