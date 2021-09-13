Жители Чехии больше не хотят делать прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca

Власти республики вынуждена уничтожать десятки тысяч доз этой вакцины. Фото: Reuters

Жители Чешской Республики больше не хотят прививаться от коронавируса вакциной производства американской компании AstraZeneca, предпочитая другие препараты. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Даниэл Кэпл.

По его словам, власти республики вынуждены уничтожать десятки тысяч доз этой вакцины. В частности, в текущем месяце были использованы только 800 доз этого препарата, тогда как утилизировать пришлось 20 тысяч доз. Еще 45 тысяч доз предстоит уничтожить в следующем месяце.

"В октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить. Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы", - рассказал Кэпл.

Также в МОЗ страны информируют, что темпы вакцинации от COVID-19 в республике существенно снизились: если в июле медики прививали в среднем 100 тысяч человек ежедневно, в августе - 50 тысяч, то на этой неделе делали лишь 15 тысяч прививок в день.

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В Украину из США был доставлен гуманитарный груз с лекарствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препараты предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief.