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воскресенье, 23 декабря 2018 23:28

Женщинам секс полезнее мужчин

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Женщинам секс полезнее мужчин
Фото: Medic.ua

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма.

Об этом рассказала Ульяна Кравец, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня".

Благодаря регулярному сексу происходит профилактика застоя крови в малом тазу, что грозит гинекологическими проблемами.

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Польза частого секса для женщин:

Нормализация гормонального фона, защищает от нарушений менструального цикла и изменений состояния кожи.

Укрепление сосудов. Активная выработка тестостерона во время секса ведет к укреплению мышечной ткани, а эстроген предотвращает развитие сердечно-сосудистой патологии.

Обезболивания. Оргазм способствует выработке эндорфинов и серотонина, устраняют болевой синдром.

Укрепление иммунитета, благодаря выработке серотонина и антител.

Укрепление мышц тазового дна, будет профилактикой опущения и выпадения матки в старшем возрасте.

Сохранение молодости. Благодаря активной циркуляции крови обновления клеток ускоряется, высвобождаются токсины.

Лучше приучить себя просыпаться самостоятельно, а не по будильнику. Обрыва сна резким звуком - это стресс, на который организм может отреагировать весьма негативно как в физиологическом, так и в эмоциональном плане.

После ночного сна организму требуется дать некоторое время для того, чтобы он мог прийти в себя. Специалисты советуют не вставая с постели выполнить легкие упражнения или дыхательную гимнастику - это поможет почувствовать прилив энергии и взбодриться.

24tv.ua
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