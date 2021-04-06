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среда, 07 апреля 2021 10:07

Здоровье украинской нации

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Здоровье украинской нации
Врачи рекомендуют регулярно употреблять омега-3 кислоты в течении всей жизни

Компания Healthy Nation - это украинский бренд биологически активных добавок, который существует на рынке с 2017 года. Компания начала свою деятельность с производства Омега-3 жирных кислот, но со временем, получив больше доверия и спроса от потребителей, они начали расширять свой ассортимент другими витаминами и пищевыми добавками.

Сегодня в компании насчитывается более 15 разных видов пищевых добавок, среди которых Омега-3, Витамин Д3, Витамин С, витамины группы В и много других. Сырье для продукции компания закупает у проверенных европейских поставщиков, а именно, в Исландии и Швейцарии.

Лозунг компании - "Украинский продукт европейского качества". Кстати, если говорить о качестве, то компания Healthy Nation имеет все необходимые сертификаты, и сертификаты качества ISO. В наше время очень важно поддерживать свой иммунитет и насыщать организм полезными микроэлементами, поэтому витамины и пищевые добавки становятся популярными как никогда. Как говорит один из владельцев компании: - "Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить", и с этим трудно не согласиться.

Врачи рекомендуют регулярно употреблять омега-3 кислоты в течении всей жизни, ведь это помогает правильной работе сердечно-сосудистой системе. Также, стоит заметить, что в Украине более 75% населения страдает от дефицита витамина Д, а это, в свою очередь, приводит ко многим проблемам со здоровьем, кожей, и волосами. Витамин Д3 рекомендуется употреблять в качестве профилактики, особенно в осенне-весенний период, когда нам так не хватает солнышка и тепла. Среди ассортимента компании Healthy Nation также найдутся витамины и для самого младшего поколения, ведь приучать к здоровому образу жизни, детей нужно с юных лет.

Желаем здоровья Вам и Вашей семье! Берегите себя и не забывайте заботиться о своем организме! Насыщайте его полезными витаминами и микроэлементами!

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