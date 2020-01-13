Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 405
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1413
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
6 Просмотров: 2124
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3780
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17064
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2394
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1962
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 765
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 06:30

Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы

  Комментировать
Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы
Шрам после кесарева сечения не заметен из-под белья Фото: baby-news.net

14 января 1794 Элизабет Хог Беннетт с Едома, штат Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделан кесарево сечение.

Во время "кесарева" женщине делают вскрытие в животе, и вынимают из матки ребенка. Затем все разрезы зашивают, женщина и ребенок безопасно продолжают полноценное и здоровую жизнь.

Применяют такой способ родов в случаях, когда плод расположен поперек матки, происходит выпадение пуповины, предлежание или отслойка плаценты. В некоторых ситуациях врачи решают целесообразность хирургических родов. Например, когда есть рубец на матке, крупный плод, узкий таз или ягодичное предлежание, выбор между способом роды принадлежит врачам.

На 6-8 матерей, рожающих самостоятельно, одной беременной проводят кесарево сечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарегистрировать ребенка стало значительно проще

Во время операции применяют обезболивание - эпидуральная или спинномозговая анестезия. Мать остается в сознании и видит первые минуты жизни малыша вне ее лона, может приложить его к груди.

Прикладывание новорожденного к груди матери в такие минуты способствует сокращению матки и образованию достаточного количества молока для кормления ребенка.

В течение 1,5-2 месяцев после родов путем кесарева сечения медики просят отказаться от принятия ванны, а ограничиться душем. Не рекомендуют тяжелые физические нагрузки и занятия сексом.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 33103
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 17235
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 15651
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 9513
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
Гороскоп на 13-19 января: что сделать, чтобы неделя стала успешной
 Просмотров: 7920
Здоровье
Ученые предупредили о самой мощной магнитной бури в 2020-м
Ученые предупредили о самой мощной магнитной бури в 2020-м Просмотров: 450
Назвали запах, который вызывает сильную головную боль
Назвали запах, который вызывает сильную головную боль
 Просмотров: 342
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа Просмотров: 513
От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции
От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции Просмотров: 540
Люди научились жить после смерти
Люди научились жить после смерти
 Просмотров: 5157
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
6
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 1599
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua