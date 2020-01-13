Запрет секса и приема ванны: первый кесарево сделали американцы

Шрам после кесарева сечения не заметен из-под белья Фото: baby-news.net

14 января 1794 Элизабет Хог Беннетт с Едома, штат Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно сделан кесарево сечение.

Во время "кесарева" женщине делают вскрытие в животе, и вынимают из матки ребенка. Затем все разрезы зашивают, женщина и ребенок безопасно продолжают полноценное и здоровую жизнь.

Применяют такой способ родов в случаях, когда плод расположен поперек матки, происходит выпадение пуповины, предлежание или отслойка плаценты. В некоторых ситуациях врачи решают целесообразность хирургических родов. Например, когда есть рубец на матке, крупный плод, узкий таз или ягодичное предлежание, выбор между способом роды принадлежит врачам.

На 6-8 матерей, рожающих самостоятельно, одной беременной проводят кесарево сечение.

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Во время операции применяют обезболивание - эпидуральная или спинномозговая анестезия. Мать остается в сознании и видит первые минуты жизни малыша вне ее лона, может приложить его к груди.

Прикладывание новорожденного к груди матери в такие минуты способствует сокращению матки и образованию достаточного количества молока для кормления ребенка.

В течение 1,5-2 месяцев после родов путем кесарева сечения медики просят отказаться от принятия ванны, а ограничиться душем. Не рекомендуют тяжелые физические нагрузки и занятия сексом.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису.