Запрет секса и приема ванны: первое кесарево сделали американцы

Шрам после кесарева сечения не заметен из-под белья. Фото: baby-news.net

14 января 1794 года Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, стала первой американской женщиной, которой успешно было сделано кесарево сечение.

Во время кесарева женщине делают разрез в животе и вынимают из матки ребенка. Затем все разрезы зашивают, женщина и ребенок безопасно продолжают полноценную и здоровую жизнь.

Применяют такой способ родов в случаях, когда плод расположен поперек матки, происходит выпадение пуповины, предлежание или отслойка плаценты. В некоторых ситуациях врачи решают, целесообразны ли хирургические роды. Например, когда есть рубец на матке, крупный плод, узкий таз или ягодичное предлежание, выбор между способом родов принадлежит врачам.

На 6–8 матерей, рожающих самостоятельно, одной беременной проводят кесарево сечение.

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Во время операции применяют обезболивание – эпидуральную или спинномозговую анестезию. Мать остается в сознании и видит первые минуты жизни малыша вне ее лона, может приложить его к груди.

Прикладывание новорожденного к груди матери в такие минуты способствует сокращению матки и образованию достаточного количества молока для кормления ребенка.

В течение 1,5–2 месяцев после родов путем кесарева сечения медики просят отказаться от принятия ванны и ограничиться душем. Не рекомендуют тяжелых физических нагрузок и занятий сексом.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису.