"Запасов крови не хватало. Родственники искали спасения в отчаянии"

Быть донором 10 лет назад было жутко из-за плохих условий в украинских центрах сдачи крови. Люди боялись заразиться тяжелыми болезнями.

Изменился ли сейчас процесс донорства в интервью рассказал политик из Черкасс Сергей Шмиголь. Он начал сдавать кровь с юного возраста в Украине и за рубежом. Сейчас имеет более 46 донаций.

Компания "Черкассы-Плазма" напоминает передовые центры в Европе

Вы впервые стали донором в 18 лет. Как это было?

Пошел сдавать кровь по примеру отца. Он регулярно это делал, за что получил награду "Почетного донора". Я видел в этом какую-то часть самопожертвования, благотворительности. 10 лет назад процесс был стрессовым для меня. Условия у станции желали лучшего. С нынешними не сравнить. Ложился на кушетку, руку просовывал за шторку. Было жутко. Успокаивал себя, потому что читал, что подцепить какую-нибудь болезнь при сдаче крови практически не возможно. Видел, что даже в плохих условиях, все было стерильно. С началом работы Черкасского областного центра службы крови "Черкассы-Плазма" я уверен в качестве процедуры на 100 процентов. Новое оборудование, профессионализм специалистов постоянно доказывают это.

В этом году получили "Почетного донора". Что вы чувствовали, когда шли по награду?

Ничего не чувствовал. Это формальность, которая подтвердила количество донаций. Изначально не имел цели ее получать. Кровь сдавал, потому что хотел помочь людям, которые в этом нуждаются. Как-бы пафосно ни звучало, но суть донорства должна заключаться именно в этом. После получения этого статуса продолжаю сдавать кровь, как и раньше. Для меня почти ничего не изменилось. Компания "Черкассы-Плазма" напоминает передовые центры в Европе

Вы встречали людей, которых удалось спасти благодаря вашей крови?

Когда начали сдавать кровь, то не было такой системы поиска доноров в центре, как сейчас. Родственники пациентов искали самостоятельно, поэтому доноры лично контактировали с ними. Это была одна из самых весомых причин сдавать кровь, ведь лично знаешь о проблеме. Видишь людей в отчаянии. Дважды пришлось встретиться с теми, кому переливали мою кровь. Благодарили, не находили слов. Сам радовался. Понимал, что поделился частичкой себя и помог спасти человеческую жизнь. Это несравнимые ощущения.

Как изменилась процесс донации за 10 лет?

Мне приходилось сдавать кровь в Германии в плазма-центрах и Обществе Красного Креста. Сейчас процесс процедуры, оборудование, внешний вид помещения, подход персонала, сервис абсолютно идентичны с центром "Черкассы-Плазма". Это показатель больших хороших изменений за не очень долгое время.

Вы часто приводили новых доноров. Насколько сейчас люди привержены к этому делу?

Я уже давно не организовываю акции для привлечения доноров. Компания "Черкассы-Плазма" серьезно занялась этим вопросом и не нуждается в дополнительной помощи благотворительных организаций. Проводят мероприятия для поиска новых или обзванивают доноров, которые уже есть в базе, и приглашают на сдачу крови. Так пополняют запасы недостающих групп крови. Ранее работы в этом направлении не было. Донорской крови не хватало. Сейчас гораздо больше людей из моего окружения начали сдавать кровь. На это имеют большое влияние условия в станции. Меньше боятся последствий. Дополнительной мотивацией является получение средств за сдачу. Компания "Черкассы-Плазма" напоминает передовые центры в Европе

Как нужно побуждать людей быть донором?

Лучший способ привлечь новых доноров - показать собственный пример. Я так делаю. Ходил с людьми лично на сдачу. Некоторые встречают доноров на каких-то акциях или читали посты в соцсетях и потом тоже шли. Большой мотивацией является регулярный мониторинг состояния своего здоровья. Кровь является базовым показателем. Постоянный анализ ее параметров помогает диагностировать различные болезни, если таковые имеются, на ранних этапах. Еще одним двигателем есть конкретная проблема. Когда видишь, что кто-то может погибнуть, а ты в силе помочь выжить, забываются все страхи.

Компания "Черкассы-Плазма" заработала в июле 2020 года. Разместились в здании старого областного центра крови и за короткое время превратили его в высокотехнологичное европейское учреждение. Там установили современное оборудование и сделали максимально комфортные условия для доноров и работников. Теперь в новом центре производят безопасные компоненты крови высокого качества и собирают плазму для лекарств от коронавируса. Посетителем "Черкассы-Плазма" даже стал популярный украинский певец Олег Винник. Мужчина сдавал кровь в заведении и оставил там именное кресло, которое впоследствии может занять любой донор.