Заместитель Степанова назвала плюсы пандемии в Украине

Пандемия помогла врачам переоценить свою профессию. Фото: pixabay.com

Коронавирус помог понять, что медицина в Украине - это важно, ее следует реформировать.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавинов.

"Я уважаю все отрасли, но почему-то все время образование постоянно реформировали, выделяли средства. На медицину не давали ни копейки, выкручивались своими силами. Теперь и население, и чиновники поняли, насколько она серьезная и требует развития. Коронавирус заставил сделать определенный аудит, показал все проблемы. Видим, что надо строить больницы, обновлять оборудование".

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Пандемия также помогла самим врачам переоценить свою профессию, и простимулировала увеличение их зарплаты.

"В середине больниц начали меняться процессы работы, инфекционный контроль стал в фокусе внимания. Изменения произошли и в самой системе здравоохранения. Понимаем, что не все больницы могут предоставить качественную помощь. И в ходе реформы стоит наладить их нормальное функционирования. При этом максимально сохраняя кадры, потому что у нас замены нет. А отток медиков будет. Не только за границу, а в частные клиники, в другие сферы труда", - сказала Микичак.

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