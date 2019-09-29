Заболевания, страшнtе чем онкология

Злокачественные опухоли все же поддаются лечению, если их обнаружили на ранней стадии. Однако есть болезни, которые не оставляют ни одного шанса.
"Коровье бешенство" или болезнь Кройтцфельдта-Якоба. Прогрессирующее дистрофическое заболевание мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме, а при тяжелой - лечение невозможно.
На второй позиции - роковая бессонница. Это редкое неизлечимое наследственное заболевание, при котором больной умирает от бессонницы, передает издание "Она".
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Геморрагическая лихорадка Марбург (болезнь Марбурга), известная как "болезнь зеленых обезьян". Острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
Замыкает список фибродисплазия - редкое и тяжелое своим ходом генетическое заболевание. Мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Процесс прогрессирует с годами, начиная обычно с 10 лет. Доказанных эффективных методов профилактики или лечения ФОП не существует.
Группа ученых из Канады из университета МакГилла, выяснила, что при заваривании пакетика чая в чашку за пять минут попадает более десяти миллиардов частиц микропластика. Это в тысячи раз больше, чем думали до сих пор.
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