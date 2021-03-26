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пятница, 26 марта 2021 12:49

За введение локдауна в красных зонах высказались почти 70% украинцев

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За введение локдауна в красных зонах высказались почти 70% украинцев
С тем, что уровень заболеваемости коронавирусом растет, соглашается 68% украинцев. Фото: pixabay

В Украине резко увеличилось количество граждан, которые считают, что уровень заболеваемости коронавирусом приобретает угрожающие темпы.

За введение жесткого карантина в регионах, где ситуация стала опасной, высказались 68% опрошенных. Локдаун на всей территории страны поддерживают 26% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса соцгруппы "Рейтинг".

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С тем, что уровень заболеваемости коронавирусом действительно растет, соглашаются 68% опрошенных, в начале марта таких было 37%.

О том, что уровень инфицирования остался прежним, утверждают 22%. Что он уменьшился, уверены 5%.

В случае роста заболеваемости коронавирусом введение жесткого карантина в стране поддерживают 61% украинцев, в начале марта таких было 56%. Противоположное мнение отстаивают 37% граждан.

3-я волна пандемии набрала обороты. За последние сутки в Украине обнаружили 18 132 новых больных коронавирусом. Это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Рекордное число инфицированных приходится на детей - 923 человека, на медработников - 436.

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