За и против партнерских родов: мнение доулы

Автор: предоставила Инга Родина Некоторые мужчины прекрасно поддерживают женщину в родах, а некоторым самым нужна помощь - говорит Инга Родина

Если зовете с собой на роды мужа - будьте хорошо в нем уверены. Ведь в ситуации стресса, который длится часами, нервы у многих мужчин сдают - предупреждает доула с 10-летним стажем Инга Родина. В интервью журналу "Країна" она рассказала о тонкостях партнерских родов.

"Некоторые мужчины очень хорошо поддерживают своих жен в родах. А некоторым мужчинам самим нужна доула. В стрессе одни мужчины сидят тихонько рядом с женщиной, другие пытаются избежать этой ситуации и постоянно выбегают из палаты покурить, а есть мужчины, которые все время пытаются конфликтовать с медперсоналом. Потому что им страшно за женщину, которая кричит: "Вася, дорогой, я сейчас умру! Сделай что-нибудь! ". Он бросается к врачам с претензией: сделайте что-то. Ему объясняют, что с женщиной все в порядке. "Раскрытие 7 сантиметров. Еще 3 часа, и она родит"." Как 3 часа?? И за это время мы сойдем с ума в вашем роддоме!". И тут начинается конфликт.

Ни в коем случае нельзя брать с собой мужчину, который не хочет идти в эти роды, только потому, что это сейчас модно. "Я мужик, я пацан. Я пойду, я должен".

Мужчина дискретен. Он может в какие-то небольшие интервалы времени достигать больших результатов. А роды - это процесс. Жить в процессе - это психология женщин

"Приходит иногда пара: мы вместе 10 лет, за это время мы пережили операцию, аварии, я попу ей мыл, я ведра за ним выносила. Понимаю степень близости этих людей делаю выводы о том, что они готовы к парным родам.

В родильном зале же масса всевозможных запахов - мочи, кала, пота, крови. Женщина может блевать. Это все пахнет. Для многих мужчин нахождение в такой атмосфере - далеко не романтик. Не все к этому готовы.

Я сопровождала 300 родов. Есть мужчины лучше любой няньки. А есть много ситуаций, когда этого папу куда-то отправляю - чтобы он прошел в аптеку, выдохнул, прошелся по свежему воздуху, переключился.

Мужчина дискретен. Он может в какие-то небольшие интервалы времени достигать больших результатов. А роды - это процесс. Жить в процессе - это психология женщин. Достигать результатов - это психология мужчин. И когда я говорю мужчине, что роды могут длиться 18 часов, ему уже становится плохо. Он пытается как-то отвлечься - звонить по работе, втыкать в телевизор. Но это разве помощь?

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И это вовсе не грех - сказать заранее: "Дорогая, я не готов". Грех сказать, что "да, я пойду", а затем в разгар событий пытаться убежать с поля боя", - говорит доула.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Такие кардинальные изменения в медицине, как партнерские роды, произошли около 8 лет назад благодаря влиянию ВОЗ. Акушерство взяло курс на семейственность, рекомендовав при родах присутствие партнеров. Во многих роддомах сейчас оборудованы индивидуальные родильные залы, где присутствует только пара в течение всех родов и в течение двух часов после.