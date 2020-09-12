Вызовы "скорой помощи" поделят на 4 категории

"Скорая" будет ездить по-другому. Фото 5 канал

Министерство здравоохранения с 2021 меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 сентября. Сообщает РБК

"В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это - критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то" скорая "должна быть практически мгновенно на месте", - заявил он.

Министр добавил, что также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь", которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от места прописки, районного деления и т. п.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, госпитализируют в нескольких случаях: если у человека четко выраженные симптомы COVID-19, а также по направлению врача.