Выяснили, почему у беременных портятся зубы

Ученые объяснили, почему у беременных женщин портятся зубы. Фото: gazeta.ru.

Ученые объяснили, почему у женщин портятся зубы.

Чем больше детей рожает женщина, тем больше зубов она теряет, предупреждают ученые из Германии и Нидерландов, передает gazeta.ru.

Исследователи собрали данные о 34 тыс. человек из 14 стран мира, средний возраст которых составил 67 лет. Женская аудитория - около 20 тыс. Ученые сопоставили количество детей у женщин и количество оставшихся зубов. В среднем, у них не хватало 10 зубов. Чем больше детей родила женщина, тем меньше зубов у нее оставалось. Женщины, которые родили троих детей, теряли в среднем на 4 зуба больше, чем те, у кого было два ребенка.

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"Гормоны, которые вырабатываются при беременности препятствуют усвоению кальция. Они способствуют развитию заболеваний десен. При этом беременных нередко влечет к сладкому или кислой пищи, которая дополнительно повреждает зубы", - говорят исследователи.

Они добавили, что женщинам, у которых есть несколько детей, часто бывает не до приготовления здоровой пищи и походов к стоматологу. Поэтому все эти факторы в совокупности и способствуют потере зубов.

Врачи советуют будущим мамам формировать свой рацион в соответствии со сроком беременности. Благодаря этому малыш будет получать все необходимые ему элементы именно тогда, когда их действительно потребует.