Выпустят приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания

Приложение будет прослушивать дыхание при помощи динамиков. Фото: setphone.ru

В США создадут приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания.

Разработкой занимаются учёные из Университета Пенсильвании, сообщили "Известия".

В основе приложения использовали технологию анализа звука, который поступает из дыхательных путей человека. Программа будет сопоставлять его с дыханием пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Для записи звука будут использоваться микрофоны устройства.

Преимуществом нового метода является неинвазивность и возможность тестирования на дому. В дальнейшей перспективе этот метод может снизить необходимость посещения больниц во время пандемии, что, в свою очередь, поможет сдержать распространение инфекции. Тем не менее, аудиодиагностика не слишком надёжная.

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Ученые из студии визуализации Visual Science создали наиболее детализированную и научно достоверную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Это удалось на основе новых исследований структуры коронавируса, а также на данных, которые ранее получили ученые-вирусологи.