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вторник, 16 марта 2021 10:49

Введут ли в Украине локдаун. Мнение эксперта

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Министерство здравоохранения обновило список регионов со значительным распространением Covid-19. В красную зону попала Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области. Говорят о третьей волне заболевания и внедрение локдауна.

Автор: Фото: moz.gov.ua
  По состоянию на 15 марта в Украине выявлено 9642 больных Covid-19. Привито 8 928 человек за сутки.
По состоянию на 15 марта в Украине выявлено 9642 больных Covid-19. Привито 8 928 человек за сутки.

О том нужно ли вводить карантин Gazeta.ua рассказал Олег Мусий, медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

"Если дальше так будут развиваться события, то введение локдауна реально. На это влияет масса факторов. Люди устали и перестают придерживаться элементарных норм безопасности. Плюс у нас отсутствует эпидемиологическая часть санэпидслужбы. Она должна была контролировать и обеспечивать эпидемиологическое сопровождение коронавирусной болезни, распространение. Проводить эпидемиологические расследования в плане выявления крупнейших источников, очагов, вспышек инфекций и изоляции людей", - рассказал Олег Мусий.

Считает, что пока особой необходимости во внедрении локдауна нет. Это станет необходимым в случае нехватки мест в больницах для оказания медицинской помощи тяжелым больным. Сейчас с этим проблемы только на Франковщине.

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"Локдаун вводят для того, чтобы ограничить большое количество одновременного поступления больных с тяжелыми осложнениями. Также для того, чтобы провести какие-то организационные мероприятия. С кислородом власть более или менее справилась, а по другим вопросам нет", - говорит Мусий.

Эксперт утверждает, по его данным около 30% украинцев переболели коронавирусной инфекцией. В то время как по официальной статистике около 5%.

"Постепенно формируется естественный коллективный иммунитет, и не от прививки. В этом вопросе Украина отстает", - добавляет Мусий.

По состоянию на 15 марта в Украине выявлено 9 642 больных Covid-19. Привито 8 928 человек в сутки.

Covid-вакцина Novavax показала эффективность против первоначального варианта коронавируса 96,4%, а также 86,3% против так называемого британского штамма.

Автор: Влада Москвитис
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