Второй случай дифтерии в Киеве: рассказали новые детали

Больная третий день находится в реанимации. ФОТО: gx.net.ua

Диагноз "дифтерия" у 35-летней киевлянки подтвердили лабораторно.

По сегодняшний день женщина находится в реанимации, сообщает Сегодня.

"Диагноз подтвердился. В субботу ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации и пока изменений в ее состоянии нет", — сообщила изданию заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава Наталья Гунченко.

По ее словам, больная проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. Вчера там провели заключительную дезинфекцию.

"У больной трое детей. Им сделали посев, их осмотрел врач. У одного ребенка — легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей позволили увезти к бабушке в Житомирскую область", — добавила Гунченко.

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35-летняя женщина стала второй, кто заболел дифтерией в Киеве. Первым оказался 9-летний школьник. Прививки против болезни у мальчика не было. Контактировал с 45 людьми. Из них 36 — дети.