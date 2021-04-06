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среда, 07 апреля 2021 09:01

Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии

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Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии
В этом году темой дня стало построение более справедливого и здорового мира. Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

7 апреля во мире отмечают день здоровья. Праздник введен в 1948 году, именно тогда основано Всемирную организацию здравоохранения в рамках ООН. Цель - обратить внимание общества на важность здорового образа жизни и своевременной профилактики заболеваний.

Согласно данным ученых, здоровье зависит от многих факторов: более чем на 50% обусловлено образом жизни, около 40% - социальными и природными условиями жизни, 10% составляет наследственность.

Каждый год ВОЗ традиционно посвящает этот праздник конкретной теме. Первая касалась полиомиелита - крайне опасного заболевания, с которым можно справиться путем своевременной вакцинации.

В этом году темой дня стало построение более справедливого и здорового мира. Ведь пандемия продемонстрировала насколько он неравен. Одни имеют возможность жить более здоровой жизнью и пользуются легким доступом к медицинским услугам, у других такой возможности нет. Все зависит исключительно от условий, в которых люди родились, выросли, живут, работают и стареют.

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Коронавирусная инфекция заставили многих людей отказаться от привычного графика жизни. Закрытыми остаются не только развлекательные, но и спортивные заведения: спортзалы, фитнес-центры. Поэтому большую часть времени люди проводят дома и мало двигаются, что влияет на физическое состояние. Чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться в не плохой физической форме специалисты Центра общественного здоровья рекомендуют:

- делать частые короткие, активные перерывы в течение дня: приседать, отжиматься, двигать руками и ногами.

- Найти для себя любимые онлайн-тренировки. Большинство тренеров также перешли в онлайн формат и предоставляющие свои услуги в различных социальных сетях за деньги и бесплатно.

- Больше ходить, даже если сидите в квартире. Благодаря ходьбе мышцы остаются в тонусе. "Прогулки" можно осуществлять комнатой за разговором с подругой или коллегой по телефону.

- Вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Это поможет избежать развития сколиоза и других болезней, связанных с сидячим образом жизни.

- Правильно питаться. Важно получать необходимое количество полезных веществ и витаминов из пищи. Вместо сладких напитков и кофе специалисты советуют отдать предпочтение чистой воде.

Во Львовской области на постоянное дежурство заступила медицинская бригада пункта авиационной системы МВД, которая экстренно будет помогать населению 6 западных областей.

phc.org.ua
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Дата
07
апреля

Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии

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