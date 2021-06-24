Все места на вакцинацию в Киеве заняты

Киевский Центр вакцинации заработал в будни. Фото: УНИАН

В Центре вакцинации, который обустроили на базе Международного выставочного центра, места на прививку с 24 по 27 июня заняты. Осталась только живая очередь.

Об этом сообщил сервис helsi.me в Telegram.

"Завтра утром (24 июня. - Gazeta.ua) мы будем информировать о состоянии живой очереди, чтобы вы понимали ситуацию и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн", - говорится в сообщении.

Добавили, что сегодня в столице прогнозируют до +36°C. Поэтому долгое ожидание в живой очереди опасно для здоровья. Если есть запись на определенное время через helsi.me, то следует прибыть вовремя, чтобы вакцинация была по графику.

В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. Синоптики говорят, что это не предел и уже сегодня в Киеве ожидается новый температурный рекорд.