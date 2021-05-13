Все благодаря коровам. Ребенку укололи первую вакцину против оспы

В ХХ веке натуральная оспа унесла 300 млн человеческих жизней. Фото: Gustavo Fring from Pexels

14 мая 1796 года британский хирург и аптекарь Эдвард Дженнер впервые в мире совершил успешную прививку от оспы. Именно против нее была создана первая в истории человечества вакцина. Все благодаря не только врачу, но и обычным коровам.

Искусственное заражение болезнями для приобретения иммунитета проводили еще в Китае в ІХ в. Такой процесс назывался вариоляция. Его использовали для противодействия натуральной оспе. Человеку вводили содержание оспенных пузырей больного, поэтому симптомы болезни проявлялись в значительно более легком виде. За несколько недель симптомы исчезали, а человек получал пожизненный иммунитет от болезни. Постепенно вариоляция стали применять в Англии и Америке, хотя не всегда удачно.

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Однажды к Доктору Дженнеру из графства Глостершир на западе Англии обратилась крестьянка. Он обнаружил у нее все симптомы натуральной оспы. При этом женщина утверждала, что не имеет этого заболевания, ведь переболела коровьей оспой.

Тогда Дженнер заметил, что действительно местные доярки почти не болели натуральной оспой, или переносили ее очень легко. И понял: люди, которые заразились от больных животных и перенесли относительно безопасную коровью оспу, уже не болели почти смертельным человеческим видом недуга. Поэтому стоит только искусственно вызвать ее в организме, чтобы навсегда обезопасить его от настоящей оспы.

В 1796 году Дженнер проэкспериментировал и уколол возбудителя коровьей оспы 8-летнему Джеймсу Фипсу, благодаря чему у мальчика сформировался иммунитет к болезни.

В начале ІХХ в. в Италии начали активно производить вакцины в промышленных масштабах. В то время, как США открывает Управление по вакцинации. Тогда и вакцинация от оспы стала обязательной и бесплатной в Англии.

Сегодня оспой не болеет ни один человек мира. Ее возбудители сохраняются только в двух хорошо защищенных лабораториях в США и России. Это единственная инфекционная болезнь, которую удалось полностью искоренить. Ключевую роль в борьбе с ней сыграла вакцинация.

23 февраля 1954 впервые практически опробовано вакцину против полиомиелита разработанную доктором Солк в университете Питтсбурга. В этот день началось прививки 5 тыс. учеников начальных классов. О результативности вакцины ученый сообщил 12 апреля 1955 года. Тогда Солка провозглашено "волшебником", а этот день почти стал национальным праздником.