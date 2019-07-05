Вреден секс: назвали 5 гигиенических ошибок

В сексе ощущения с полным мочевым пузырем ярче Фото: utro.ru

Секс приносит не только удовольствие. При неправильной подготовке к нему, можно иметь проблемы со здоровьем.

Несоблюдение простых правил гигиены грозит обоим партнерам - но особенно женщине.

1. Опорожнение мочевого пузыря - самый простой способ очистить уретру от бактерий и предотвратить возможную инфекцию. Старайтесь не пренебрегать этим правилом - даже если вылезать из кровати совсем не хочется.

2. Проникновение во влагалище после анального секса

Так делать категорически нельзя. Слизистая кишечника - дом для миллиона различных микроорганизмов, которые могут вызвать развитие инфекционных и воспалительных заболеваний.

Это правило касается не только пениса, но и любых предметов, включая пальцы и сексуальные игрушки. С их помощью можно легко перенести патогенные бактерии и грибки.

3. Не мыть руки перед сексом

Если секс происходит запланировано, лучше потратить несколько секунд на простые меры предосторожности. Иначе дрожжевые грибы приступят к заражению.

4. Мочиться перед сексом

Жидкость понадобится, чтобы смыть возможные микробы после акта любви. А во-вторых, ощущение с полным мочевым пузырем всегда острее и ярче.

5. Забывать дезинфицировать сексуальные игрушки

Дополнительные аксессуары помогают разнообразить сексуальную жизнь и вдохновить на эксперименты. Никогда и ни с кем не делитесь сексуальными игрушками.

Промывайте их водой с мягким моющим средством или специальным гелем для интимной гигиены каждый раз после использования.

Храните их в чехле или тканевом мешочке.

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Избыток соли в рационе вызывает вздутие живота. К таким выводам пришли ученые из американского Университета Джонса Хопкинса. Другой причиной метеоризма назвали наличие в рационе большого количества клетчатки.