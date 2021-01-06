Врачей не хватает - интерны будут бороться с коронавирусом

Интерны смогут работать только под руководством врача-специалиста. Фото: pinterest.com

Интернов будут приобщать к мерам по противодействию коронавирусу.

Министерство здравоохранения уже разработало соответствующий порядок, сообщили на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Приказ направили на согласование профсоюзов. Там отмечается, что присоединиться может интерн, который подал письменное согласие в произвольной форме учреждению здравоохранения, где он проходит стажировку.

Интерны смогут работать только под руководством специалиста и в соответствии со специальностью, указанной в дипломе.

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Интерны смогут проводить забор материала для ПЦР-тестирования, определять лица, которые были в контакте с больными, и вести за ними наблюдение. Также интерны будут иметь возможность контролировать состояние пациентов с легкой формой коронавируса.

Появилась информация о подпольной вакцинации от коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам здравоохранения и внутренних дел провести проверку.