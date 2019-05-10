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пятница, 10 мая 2019 17:22

Врач разоблачила фейки Центра общественного здоровья

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Врач разоблачила фейки Центра общественного здоровья
Врач разоблачила фейки, которые распространяет Центр общественного здоровья относительно решения американского Агентства по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое предоставило разрешение на продажу и продвижение на рынок США систем электронного нагрева табака IQOS. Фото: redsearch.org

Практикующий врач разоблачила фейки, которые распространяет Центр общественного здоровья. Центр раскритиковал решение американского Агентства по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое предоставило разрешение на продажу и продвижение на рынок США систем электронного нагрева табака IQOS.

Фейком, по мнению врача, является утверждение центра общественного здоровья что "аэрозоль IQOS не отличается от дыма обычных сигарет". Врач цитирует решение FDA: "Научная оценка данных компании, исследований, которые были обнародованы после рецензии научного сообщества, и других источников свидетельствует, что аэрозоль системы IQOS содержит меньше токсичных соединений, чем дым от сигарет".

Не соответствует действительности и утверждение центра, что "исследования, проведенные индустрией, не должны приниматься во внимание, поскольку являются манипулятивными", ведь агентство изучило ряд независимых исследований, которые прошли процедуру слепого рецензирования и пришли к выводу, что "данные 6 из 8 исследований свидетельствуют, что уровень никотина, смолы, глицерина и вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоли соответствуют как данным независимых публикаций, так и данным, которые были предоставлены заявителем (производителем)".

Как известно, 30 апреля Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на продажу и продвижение на рынок США систем электронного нагрева табака IQOS.

Агентство утверждает, что: "После оценки имеющихся токсикологических данных, свидетельствующих об уменьшении вредных и потенциально вредных веществ, снижение уровня гистопатологии, уменьшение потенциала атеросклероза, существуют индикаторы сопоставимого преимущества для курильщиков, которые полностью переходят на IQOS".

Центр общественного здоровья образован в 2015 году. Центр обеспечивает лечение больных на социально опасные заболевания, в частности ВИЧ/СПИД, туберкулез, наркозависимость, вирусные гепатиты и др.

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