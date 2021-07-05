Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Первый ребенок из пробирки Луиза Браун (в центре) со своими родителями Лисл и Джо. Фото: peoples.ru

25 июля 1978 года англичанка Луиза Браун стала первым ребенком, родившимся методом экстракорпорального оплодотворения. Это метод лечения бесплодия, когда оно происходит вне женского организма - в чашке Петри.

Мать Луиз, Лесли, не могла забеременеть в течение 9 лет и в результате ей это удалось 10 ноября 1977 года с помощью ЭКО в 37 лет. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая родила в результате этой процедуры.

В 1982 году в Луиз родилась сестра, Натали Браун, также зачатый путем ЭКО, которая в мае 1999 года стала первым ЭКО-ребенком, родивших естественно зачатого ребенка - дочь Кейси. Позже у Натальи родился еще трое детей и в самой Луиз двое, также естественно зачаты.

В Бристоле в возрасте 64 лет умерла Лесли Браун - женщина, родившая первого в мире ребенка из пробирки.

Доктор Стептоу и профессор Эдвардс создали клинику Берн-Холл в Кембридже через два года после рождения Луизы. К настоящему времени она стала ведущим центром в области искусственного оплодотворения. Автор новаторской технологии искусственного оплодотворения, профессор Кембриджского университета Роберт Эдвардс в 2010 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Способ искусственного оплодотворения применяют:

когда у будущей матери существуют проблемы с овуляцией;

при наличии эндометриоза;

если отсутствуют, или непроходимые маточные трубы;

когда у женщины есть склонность к невынашиванию беременности,

если у мужчины нет достаточного количества или вообще отсутствуют сперматозоиды в семенной жидкости;

когда есть высокий риск передачи тяжелых наследственных и генетических заболеваний.

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Прародителем репродуктивной медицины в Украине стал харьковский ученый, академик, доктор медицинских наук, профессор Валентин Иванович Грищенко. Он первый в Украине организовал в 1983 году лабораторию репродукции человека (позже она получила известное название "Имплант") и начал использовать вспомогательные репродуктивные технологии.

В 1990 году впервые в Украине под его руководством было проведено успешное оплодотворение in vitro, после которого в 1991 родилась ЭКО девочка - Катя. Дело родоначальника ЭКО в Украине и сегодня продолжают его внуки - Николай Григорьевич Грищенко и Валентин Юрьевич Паращук.

Женщина в Индии родила ребенка с тремя головами. Это шокировало местную общественность. Ребенка назвали воплощением Бога. Люди в Индии совершают паломничества, чтобы увидеть младенца с тех пор, как 12 июля объявил о его рождении.