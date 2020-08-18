ВОЗ назвала категорию людей, которая больше всех заражает коронавирусом

Молодые люди могут не знать о своей болезни и заражать при этом других. Фото: Pixabay

Основным источником распространения коронавируса стали люди в возрасте 20-40 лет.

Многие из них болели бессимптомно, заражая при этом других, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

Представители ВОЗ утверждают, что в последнее время значительно увеличился процент молодых людей, заболевших Covid-19. Они могут не знать об этом сами, но при этом заражать наиболее уязвимые группы населения.

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"Люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, которые не знают, что они инфицированы, являются движущей силой распространения коронавируса", - отметили в организации.

Особенно эта проблема коснулась регионов, где проживает много больных и пожилых людей, а также где медицинское обслуживание остается на крайне низком уровне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.