Водка спасает: что делать при обморожении

При обморожении тело растирают водкой. Фото: ns-plus.com.ua

В Украине резко ухудшилась ситуация из-за выпадения снега. Людям стоит внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не было обморожения.

В холода следует правильно одеваться. Тесная обувь и одежда не дают крови нормально циркулировать и человек быстрее замерзает.

Об этом рассказывает Александр Стецько, терапевт из Сум.

От низких температур обостряются хронические болезни эндокринной, сердечно-сосудистой системы и костей. Чаще всего бывают сердечные приступы и инсульты. Для защиты надо ежедневно измерять давление. Боль или дискомфорт за грудиной, слабость в одной руке является поводом для обращения к врачу. Высокая влажность зимнего воздуха также усиливает боль при артритах.

"В мороз страдают не только алкоголики, как многие думают. Может человеку сделать плохо, упадет и замерзнет В холодную погоду обостряются хронические болезни и может прихватить сердце", - объясняет врач.

Что делать :

1. Как только замерзли, стоит пойти в теплое место. Сменить одежду, завернуться в одеяло и выпить горячего.

2. Обмороженную участок можно растереть водкой, но только не снегом. Его льдины ранят кожу и в рану зайдет инфекция. Надо массировать от пальцев ног к туловищу. Это восстановит кровообращение в обмороженном части тела.

3. Не изображать ноги или руки на батарею, не принимать горячую ванну. Прогревание глубоких слоев органов происходит медленнее. Пока это произойдет, то кожа может обжечься или потрескаться.

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Если ничего не делать - становится холодно, а потом все равно. Начинается онемение и беления конечностей. Возникает усталость и сонливость. Если не доходит до центра обогрева или какого-то дома может потерять сознание или даже остановиться сердце.

Растет количество обращений в пункты обогрева, которые развернули по всей Украине на период морозов с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей. Куда обращаться за помощью - далее в статье.