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четверг, 01 апреля 2021 15:09

"Власти рейтинги дороже, чем человеческие жизни" - эксминистр объяснил, почему не вводят локдаун

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&quot;Власти рейтинги дороже, чем человеческие жизни&quot; - эксминистр объяснил, почему не вводят локдаун
В Украине необходимо усилить карантин. Фото: ubr.ua

В регионах могут специально занижать показатели заболеваемости, чтобы избежать тотального карантина.

Такое мнение подтвердил медицинский директор сервиса Docradar, министр здравоохранения 2014 года Олег Мусий.

"Этому есть доказательства. 27 марта Ровенская, Черкасская и Черниговская области попали в красную зону. Всего их стало 13, и это означало, что в стране нужно вводить локдаун. За пол дня эти регионы убрали. А потом Черниговскую повторно добавили. Это манипуляции МОЗ и Кабмина. Такие действия приведут к тому, что украинцы скорее переболеют коронавирусом и, к сожалению, большее количество за короткое время умрет. Судя по динамике заболевания и заполненности больниц, жесткий карантин сейчас необходим. Но власть почему-то считает, что сможет обойти это. Печально констатировать, но получается какие-то политические вещи и рейтинги дороже, чем человеческие жизни".

Введение жесткого карантина означает, что украинцам должны компенсировать простой работы.

"Иначе, это будет абсолютным невежеством и неадекватностью со стороны центральной власти. А Кабмин давать денег не хочет. По этой же причине всю ответственность за карантин перекладывают на региональную власть", - сказал Мусий.

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Спад 3-й волны возможен после Пасхи, 2 мая.

"Еще более ощутимо болезнь ослабнет к осени. К тому времени большинство переболеет, появится коллективный иммунитет. Вакцинация слабая, поэтому не поможет его получить. Очень важно как можно быстрее прививать рискованные категории населения. Здоровые молодые люди коронавирус обычно переносят легче, редко имеют осложнения", - добавил эксперт.

Большинство граждан Украины поддерживают введение жестких карантинных мер из-за распространения пандемии коронавируса. На это соглашаются 63% украинцев, если заболеваемость будет существенно расти. Хотя в начале марта жесткие меры поддерживали меньше граждан - 56%.

Автор: Анна Орел
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