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суббота, 02 октября 2021 20:23

"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт

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&quot;Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью&quot; - эксперт
Павел Ковтонюк: "Главное – что кампания вакцинации у нас сейчас есть. То, что происходило с февраля по июнь, я не назвал бы кампанией. Это был провал". Фото: Сергей Старостенко

Кампания вакцинации в Украине протекает очень вяло – такими темпами она затянется на несколько лет. Человечество должно извлечь из пандемии три урока: научиться экономности, не расслабляться и выбирать сильных лидеров.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал эксперт в области медицины Павел Ковтонюк.

"Главное – что кампания вакцинации у нас сейчас есть, – говорит он. – То, что происходило с февраля по июнь, я не назвал бы кампанией. Это был провал. По сравнению с другими странами, мы последние в списке по показаниям – как количества вакцинированных, так и скорости, с которой движемся вперед. Нельзя полностью обесценивать усилия правительства, инфраструктуру, которую развернули, и старания медиков. Но мы не делаем того, что могли бы. С такой скоростью эта кампания затянется на несколько лет, если мы не изменим подходы".

Из этой пандемии человечество должно извлечь три урока, отмечает эксперт.

"Должны научиться скромности – это первый урок. Слишком быстро стали считать, что проблемы решены, и мы на вершине. Ярким примером является книга израильского историка Юваля Харари "Sapiens. История рождения человечества", в которой прямо сказано, что пандемия преодолена. Этот снобизм нуждается в пересмотре. Западный мир, который мы считаем образцом цивилизации, плохо ответил на эту пандемию. Их сложные развитые системы биологической безопасности, общественного здоровья провалились", – говорит он.

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Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг самых готовых к пандемии стран. В начале 2019 года первое место занимали Соединенные Штаты. Но на сегодня они хуже всех ответили на пандемию. Имея лучшую систему здравоохранения, которую копировали все, США потерпели провал, отмечает Ковтонюк.

"Второй урок – нужно жить в постоянной готовности, не расслабляться. Западные страны не поверили в пандемию и упустили время. Иначе повели себя азиатские государства. Они помнили пандемии 2002-го и 2012 годов. Сразу поняли, что надо делать. Третий урок: пандемия – это не про эпидемиологов, а про общество, политическое лидерство. США имеют прекрасную систему общественного здоровья, но за государственным штурвалом стоял неадекватный популист, который поляризовал общество, подогрев антивакцинаторские и антинаучные настроения. По сути, это отрубило ногу системе общественного здоровья Штатов", – продолжает он.

В то же время страны, которые не имели такой развитой системы, но были сплочены и имели сильных лидеров, как, например страны Скандинавии и Новая Зеландия, – продемонстрировали чудеса. Не всё лежит в научных лабораториях, заключает эксперт.

Полное интервью с Павлом Ковтонюком читайте в журнале "Країна"

Черновицкая, Харьковская и Донецкая области вскоре могут перейти в красную зону по негативной динамике заболеваемости коронавирусом. Во всех трех регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при норме 65%.

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