Вакцинация остатками: как прививают вне очереди

Украинцы уже воспользовались возможностью вакцинироваться вне зоны. Фото: pixabay.com

В Украине есть возможность вакцинироваться вне очереди. Прививка от коронавируса можно получить в случае отказа человека с первого этапа вакцинации, если остаются дозы после работы мобильной бригады или если обнаружили противопоказания к вакцинации.

Gazeta.ua узнала, как это сделать в тех, кто уже воспользовался вакцинацией вне очереди.

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"Я привился вне очереди остатками вакцины в рамках публичной вакцинации. Вакцинироваться не боялся. Это было мое сознательное решение. О публичной вакцинацию сообщили в ОГА, впоследствии появилась анкета, по которой можно зарегистрироваться. Вакцинировали остатками вакцины, то есть сначала медиков, а затем меня и моих коллег по работе тоже. Перед вакцинацией заполнили анкету. Многие регистрировались через приложение "Действие", - сказал журналист Сергей Балуцький.

По его словам, после вакцинации у него поднялась температура до 37,5. Чувствовалась ломота, усталость и вялость.

"Это нормальная реакция организма. Жаропонижающих препаратов я не пил. Еще немного болела рука, такое ощущение будто после тренировки. Сейчас чувствую себя хорошо. Даже прекрасно. Пью много воды. Вакцинироваться не больно. Брать кровь из пальца или из вены более неприятно. А здесь иглы не чувствуешь. Поддерживаю вакцинацию и считаю, что это единственный шанс вернуться к привычной жизни", - говорит мужчина.

Журналист из Чернигова Валерий Литовченко тоже узнал о вакцинации от ОГА.

"Я сделал пост в Facebook на тему вакцинации вне очереди и мне позвонили из администрации ОГА. Предложили обратиться в центр общественного здоровья. Соединился с координатором Романой Сопутницькою и договорился о прививках. Это было 3 недели назад. Вместе со мной была еще одна журналистка. На следующий день еще одну вакцинировали. Мы стали первыми журналистами, которые вакцинировались в Чернигове. Перед вакцинацией я не волновался и страшно не было. После прививок не обнаружил никаких побочных эффектов. Давно ждал вакцину и пообещал себе как только появится возможность, то вакцинируюсь", - сказал Литовченко.

Кроме журналистов, вакцинировались люди из других сфер деятельности. В частности предпринимательница Ольга Палькова-Свирчевская как только узнала о возможности, то сразу вакцинировалася вне очереди.

"Все происходит в ручном режиме. Во флаконе 10 доз вакцины. Срок хранения очень мал. Остатки вакцины необходимо утилизировать. А это потерянные деньги и не вакцинированы люди. Поэтому по приказу МЗ дозу могут отдать кому-то из очереди ожидания. Я не колебалась и обрадовалась такой возможности. Мне лично неловко идти в одну очередь с медиками, плохо, что снова имеем ручное управление, но моя безопасность и здоровье - только моя ответственность", - говорит Ольга.

Волонтер Наталья Чусь узнала о возможности вакцинироваться с новостей.

"Прочитала об изменениях в законодательстве в СМИ. Позвонила в ОГА, чтобы расспросить и предложить себя, если нужны первопроходцы или если кто-то откажется. Меня перенаправили на ответственное лицо ОГА, которая записала на вакцинацию. Потом сказала когда и куда приходить", - говорит волонтер.

Украина перешла ко 2-му этапу вакцинации. В листе ожидания на бесплатное прививки от Covid-19 находятся более 290 тыс. украинцев.