В ВОЗ ставят под сомнение препарат "Ремдесивир"

Заявили, что "Ремдесивир" слабо помогает больным. Фото: Reuters

Завезенный в Украину препарат "Ремдесивир" американского биотехнологического концерна Gilead не должен регулярно использоваться у тяжелобольных пациентов с Covid-19.

Об этом заявил глава Европейского общества реаниматологов ESICM Жозеф Кешесиоглу, передает ТСН.

В середине октября опубликовали отчет Всемирной организации здравоохранения. В нем указано, что "Ремдесивир" оказывает незначительное влияние на выздоровление больных пациентов. Его использование не должно быть устоявшейся практикой.

Результаты исследования ВОЗ отличаются от данных американских специалистов. Согласно им "Ремдесивир" положительно влияет на лечение больных с Covid-19.

В концерне Gilead со своей стороны поставили под сомнение результаты исследования ВОЗ.

10 ноября в Украине начали распределение лекарственного препарата "Ремдесивир" в региональные больницы. Он есть в протоколе лечения Covid-19, который утвержден Министерством здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочего визита в Днепропетровскую область.