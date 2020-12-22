В ВОЗ рассказали об особенностях и последствиях нового штамма Covid-19

Носитель нового штамма в среднем заражает 1,5 человека. Показатели предыдущих штаммов в среднем составляли 1,1 человека. Фото: Reuters

У ВОЗ нет доказательств, что новый штамм мутировавшего коронавируса вызывает тяжелые заболевания, приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, передает "УНН". Но подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить передачу вариантов SARS-CoV-2.

"Чем больше позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - сказал он.

Главная техническая специалистка ВОЗ Мария Ван Керкхов уточнила, что носитель нового штамма в среднем заражает 1,5 человека. Показатели предыдущих штаммов в среднем составляли 1,1 человека.

"За последние несколько месяцев появилось множество новых штаммов вируса, и некоторые из них сказались на дальнейшем распространении болезни, но ни один из штаммов еще не повлиял на тяжесть ее течения", - заявил представитель ВОЗ Майк Райан.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре.