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воскресенье, 29 августа 2021 10:28

В вакцине Moderna обнаружили посторонние примеси

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В вакцине Moderna обнаружили посторонние примеси
От коронавируса чаще всего прививают вакцинами компаний Pfizer / BioNtech, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac. Фото: pexels.com

В медцентре японского города Наха в вакцине компании Moderna обнаружили посторонние вещества. Вакцинацию партией приостановили.

Перед тем сообщений о посторонних веществах поступили из восьми центров вакцинации в префектурах Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Сделать прививку этой вакциной успели 400 японцам.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., отвечающий за продажи и распространения вакцины Moderna, решил прекратить использование около 1,63 млн доз препарата. Американская компания Moderna пообещала провести расследование, сообщает сайт префектуры Окинава.

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Ранее в Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna. В той партии обнаружили твердые частицы.

По состоянию на 28 августа больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

240 случаев инфицирования обнаружили в Киеве за сутки. 156 больных зафиксировали в Харьковской области.

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