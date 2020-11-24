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вторник, 24 ноября 2020 12:15

В Украине утвердили исследования новых лекарств от коронавируса

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В Украине утвердили исследования новых лекарств от коронавируса
Средство планируют назвать "Фавипиравир-Микрохим". Фото: pixabay

Исследования в декабре 1-го украинского генерического препарата от коронавируса утвердило Министерство здравоохранения.

Препарат создали на основе японских лекарств авиган, сообщает пресс-служба фармацевтической компании "Микрохим".

Средство планируют назвать "Фавипиравир-Микрохим". Оно уже прошло контрольные исследования в лаборатории, и теперь должно пройти соответствующие исследования во время практического лечения коронавируса.

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"Мы планируем провести исследования на соответствие биоэквивалентности нашего препарата авигану уже в декабре этого года. Если исследование будет успешным и одобрено Государственным экспертным центром, то препарат будет зарегистрирован в ближайшее время. При таких условиях мы надеемся, что пациенты получат препарат уже в 1-м квартале 2021 года", - отметил генеральный директор компании "Микрохим" Игорь Погромский.

По его словам, цена на препарат будет немного ниже, чем на черном рынке аналогов из России. Там цена колеблется в пределах 2800-3000 грн. Также Погромский подчеркнул, что компания готова за свой счет предоставлять препарат для лечения медиков, заразившихся коронавирусом на работе.

Препарат для лечения коронавируса 21 ноября экстренно зарегистрировало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Средство производства компании Regeneron Pharmaceuticals называется REGN-COV2.

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