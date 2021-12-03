В Украине усиливают карантинные ограничения

В Украине с понедельника, 6 декабря, будут действовать новые правила карантина. Фото: Pixabay

В Украине с понедельника, 6 декабря, будут действовать новые правила карантина. Кроме того, введен 30-дневный срок действенности желтых Covid-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Марии Карчевич, теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет соответствующий документ: желтый Covid-сертификат или справку формы о63-О.

Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений. Как и ранее, для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или Covid-сертификат о выздоровлении.

Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Также будет уменьшен срок действия желтых Covid-сертификатов: с 120 дней до 30 дней.

"Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. С 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок в 30 дней - использовать желтый Covid-сертификат не смогут", - объяснила заместитель министра.

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