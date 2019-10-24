В Украине состоялось международное медицинское событие

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
1 Просмотров: 2583
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5391
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39645
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1116
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3267
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3249
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
5
7
5
4
24
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 639
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5274
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7497
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1827
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 45
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
четверг, 24 октября 2019 17:10

В Украине состоялось международное медицинское событие

  Комментировать
В Украине состоялось международное медицинское событие
Борис Тодуров вместе с участниками III Международной конференции

24 октября в Киеве открылась 3 международная конференция "Реконструктивная хирургия сердца". Она стала выдающимся событием отечественной медицинской общественности. Среди 24 иностранных спикеров конференции - все выдающиеся кардиохирурги со всего мира.

Конференция будет длиться 2 дня, во время которых ведущие специалисты обсудят множество тонкостей своей профессии.

Инициатором мероприятия выступил Институт сердца. Встреча прошла без излишней помпезности, где каждый мог высказаться, спросить и посоветоваться.

За 13 лет существования Институт сердца превратился в ведущий кардиохирургический центр, не уступает современным кардиохирургическим клиникам мирового уровня. Это прежде всего стало возможным благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами. По возможности 5 тыс. операций, делают 6200 тыс. в год.

Об этом рассказал Борис Тодуров, кардиохирург, генеральный директор "Института сердца МЗ Украины"

"Мы всегда рады к обмену опытом, потому что у нас куда расти. Из 140 000 нужных операций на сердце в Украине, делаем только 15 процентов. После введения новых методик, эта цифра увеличится в 2-3 раза, - рассказывает Борис Тодуров. - Для конференции собрали лидеров из европейских стран и из Америки, чтобы обсудить острые проблемы. Именно сердечно-сосудистые заболевания остаются лидирующими, и большинство людей умирают именно из-за них. в Украине эта цифра в два раза больше, чем в Европе. Ее новые технологии, которые разрабатываются в мире, они меняют представление о том кардиохирургию, которая существовала еще пять лет назад - все становится миниатюрным и малотравматическим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца

Двухдневная программа специально разработана для хирургов, кардиологов, анестезиологов, ординаторов и стажеров, которые интересуются сердечной хирургией и транспланталогии.

"Это уникальная возможность уже сегодня узнать о последних тенденциях и процессах на арене кардиоторакальной хирургии. Можно принимать активное участие в дискуссиях и передовых лекциях ведущих мировых хирургов и ученых из Северной Америки, Японии и Европы, - уточняет Афксендиос Калангос, швейцарский кардиохирург, вице президент конгресса. - Эта инновационная конференция обеспечит посетителям доступ к самому высокому уровню образования с целью улучшения качества и эффективности лечения пациентов".

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.

Критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг на всей территории страны, сообщается на сайте Минздрава. Расстояние между пациентом и семейным врачом не должен превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине состоялось международное медицинское событие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Впервые показали место убийства советского писателя

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 59363
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 57436
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 32944
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 26957
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 6 Просмотров: 14553
Здоровье
Чулки могут спасти от интимной проблемы
Чулки могут спасти от интимной проблемы Просмотров: 4014
Фотоэпиляция: мифы о процедуре
Фотоэпиляция: мифы о процедуре Просмотров: 72
За сколько времени к больному должна доезжать "скорая": Минздрав установил тайминг
За сколько времени к больному должна доезжать "скорая": Минздрав установил тайминг Просмотров: 387
Продукты приостановят процесс старения
Продукты приостановят процесс старения Просмотров: 3249
Душистый и румяный: какой хлеб считается полезным
Душистый и румяный: какой хлеб считается полезным Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
6
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
4
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
3
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
Голосов: 209
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua