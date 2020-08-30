В Украине планируют возобновить производство вакцин

Степанов провел уже несколько встреч с украинскими предпринимателями, имеющими соответствующие линии. Фото: "Радио Свобода"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин.

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем ", - рассказал глава Минздрава в интервью "Радио Свобода".

По его словам, он провел уже несколько встреч с украинскими предпринимателями, имеющими соответствующие линии.

"Наши предприятия" Фармак "," Ликхи ", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинский вакцину, если она появится, или другую", - добавил Степанов.

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