В Украине обнаружили еще 11,5 больных коронавирусом

За сутки госпитализировано 1 тысяча 127 больных короноварусом. Фото: pixabay

За прошедшие сутки, в Украине обнаружили еще 11 590 случаев коронавирусной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

За сутки госпитализированы 1127 человек. 167 больных умерли от осложнений, 6048 - выздоровели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

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Проведено тестирований за сутки - 42 096 (в том числе методом ПЦР - 33308, методом ИФА - 8788).

За все время пандемии в Украине заболело - 813 306 человек; выздоровели - 418 581 человек; летальных случаев - 13 588; проведено ПЦР-тестов - 4 780 080.