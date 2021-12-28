В Украине обнаружили более 2 тыс. новых Covid-случаев: где больше всего больных

За прошедшие сутки, 27 декабря, выявили 2248 новых случаев коронавируса. Из них детей – 137, медработников – 19.
Умерло - 134 больных. Выздоровели - 4789 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек. Выздоровели – 3 437 528 больных. Умерли - 95 105 инфицированных.
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Также за прошедшие сутки еще 46 024 человека вакцинировали от Covid-19. Первую дозу получили 12 498 желающих, вторую дозу – 33 231 человек. Дополнительную дозу укололи 98 гражданам, ревакцинальную дозу – 197-ми.
"С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек. Из них получили первую дозу - 14 605 033 человека, две дозы - 13 447 292 человека. Дополнительную дозу - 2 208 человек, ревакцинальную дозу - 89 5 5". , – говорится в сообщении.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 475;
Винницкая область – 43;
Волынская область – 84;
Днепропетровская область – 102;
Донецкая область – 149;
Житомирская область – 66;
Закарпатская область – 55;
Запорожская область – 82;
Ивано-Франковская область – 46;
Киевская область – 126;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 23;
Львовская область – 91;
Николаевская область – 18;
Одесская область – 189;
Полтавская область – 74;
Ровенская область – 30;
Сумская область – 56;
Тернопольская область – 43;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 16;
Хмельницкая область – 17;
Черкасская область – 153;
Черновицкая область – 60;
Черниговская область – 16.
В Украине на этой неделе перестанут работать пункты вакцинации. В первые дни Нового года Минздрав хочет дать медработникам возможность отдохнуть. В дальнейшем пункты прививки будут работать по обычному графику.
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