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пятница, 11 декабря 2020 11:06

В Украине начали происходить повторные заражения коронавирусом

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В Украине начали происходить повторные заражения коронавирусом
Повторные заражения происходят во многих областях. Фото: pexels.com

В Украине люди начали повторно заражаться коронавирусом.

Есть пациенты, которые впервые переболели 3-5 месяцев назад, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украинская правда".

"У нас весь учет больных Covid-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. Это система, которую мы развернули в стране, и все больные фиксируются ней. В частности, люди, которые заболели второй раз тоже заносятся в эту систему. Независимо от того, чем они занимаются - медицинский работник или не медицинский, в этом нет никаких преференций. Мы начали фиксировать больных, которые второй раз болеют Covid-19, в Черновицкой области, Кировоградской области и других", - отметил Степанов.

Неизвестно, сколько именно повторных заражений обнаружили в Украине.

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"Титр антител после болезни снижается, как только он снижается, то человек снова может заболеть", - рассказал министр.

По данным местных властей в Черновицкой обл. в октябре зафиксировали около 20 случаев повторного инфицирования Covid-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 514 новых больных коронавирусом. Из них детей - 638, медработников - 690. Всего, по состоянию на утро 11 декабря, имеем 872 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
11
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