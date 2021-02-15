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понедельник, 15 февраля 2021 01:50

В Швеции временно прекратили вакцинацию AstraZeneca

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В Швеции временно прекратили вакцинацию AstraZeneca

В Швеции в двух регионах временно прекратили вакцинацию медицинских работников препаратом от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после сообщений о побочных эффектах.

Прививку соответствующим препаратом приостановили в регионе Седерманланд – к югу от Стокгольма. Именно там у 100 из 400 сотрудников больницы возникли побочные эффекты, пишет The Local.

По информации издания, у медиков обнаружили повышенную температуру тела. В то же время в регионе планируют исследовать ситуацию.

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Также процесс вакцинации временно прекратили на севере от столицы Швеции – в регионе Евлеборг. Местный координатор прививок против COVID-19 отметил, что побочные эффекты были такими как: озноб, боль в теле, лихорадка.

Вакцину AstraZeneca в Оксфордском университете будут тестировать на детях.

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