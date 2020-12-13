В столице обнаружили более тысячи больных на Covid-19

Сейчас в Киеве 91 138 подтвержденных случаев Covid-19. Фото: Polina Tankilevitch: Pexels

По состоянию на 13 декабря коронавирусную болезнь обнаружили в 1 125 жителей столицы. Среди них 54 медработника.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Сейчас в Киеве 91 138 подтвержденных случаев Covid-19. За последние сутки заболели 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 437 мужчин от 18 до 91 года, 42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

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В больницы столицы попали 72 пациента, другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 10 человек за сутки умерли. За весь период эпидемии вирус унес жизни 1 584 киевлян. Выздоровели за сутки 189 человек. В общем коронавирус преодолели 28 817 граждан.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 291, Дарницком - 286 и в Деснянском - 136 случаев.

Наиболее уязвимы к вирусу SARS-CoV-2 люди, хорьки и в меньшей степени - кошки, циветты и собаки. Утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют более низкую восприимчивость к инфекции или совсем не чувствительны к ней, по сравнению с людьми.